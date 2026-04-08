トランプ大統領が2週間の攻撃停止を決断した背景には何があるのでしょうか。ワシントンから中継でお伝えします。イラン全土の発電所などに攻撃を行う姿勢を示していたトランプ大統領が一転して攻撃停止を決断した背景には、国民のイラン攻撃への支持の低下と仲介国の強い働きかけがあったとみられます。最新の世論調査では、イラン攻撃により国民が懸念するものとして、「燃料価格の上昇」が69％で、最も高い数字となりました。ト