周辺に並ぶソメイヨシノが満開となった能登鹿島駅に到着した列車＝8日午前、石川県穴水町2024年の能登半島地震で被災した石川県の第三セクター「のと鉄道」の能登鹿島駅（穴水町）周辺に並ぶソメイヨシノが満開となり、見頃を迎えた。同駅は「能登さくら駅」の愛称で知られ、晴天に恵まれた8日は、乗客や花見客がホームを包み込む桜に見とれつつ、発着する列車との共演を写真に収めていた。友人と訪れた宮下美智子さん（91）は