『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「峠を走行中…目の前にタイヤどこから？あわや大惨事に」についてお伝えします。◇北海道の国道を走る、車のドライブレコーダーの映像。北海道・中山峠（今月1日）「危ない危ない、どうしよう」突然、目の前に1本のタイヤが現れ…。前を走る車が間一髪でかわしますが、次は、この車に迫ってきました。車に乗っていた男性「ハンドルを切るべきなのか、とまっているべきな