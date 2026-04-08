（CNN）イランの国家安全保障最高評議会や国営メディアは停戦合意を受け、イラン側の要求を公表した。そのうち2点は中東における米海軍のプレゼンスの継続に疑問を投げかける内容だ。第一に、イラン政府はホルムズ海峡を通過する船舶に通航料を課すことを要求。第二に、この地域からの米軍の撤収を求めている模様だ。ここで重要なのは、通航料が軍艦にも適用されるのかという点だ。米海軍第5艦隊と海軍中央司令部は、ペルシャ湾の