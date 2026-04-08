外壁塗装・屋根工事専門店の横浜ペイントは4月7日、「外壁塗装・屋根工事」に関するアンケートの結果を発表した。同調査は3月13日、30歳以上の持ち家(戸建て)に居住している200名を対象に、インターネットで実施した。Q1．外壁塗装・屋根工事について、あなたが最も不安に感じることは何ですか外壁塗装・屋根工事について不安に感じることを尋ねたところ、最も多かった回答は「信頼できる業者の見極め方」(19.0%)だった。工事の良