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2026.04.08 18:00 みずほPayPayドーム福岡9回裏 ソフトバンクの攻撃【西 2-1 ソ】試合終了OUT6番 中村 晃 センターフライ 3アウトOUT代打：牧原 大成 に代わって 6番 中村 晃OUT代走：2塁ランナー 近藤 健介 に代わって 2番 イヒネ イツアOUT5番 山川 穂高 サードファウルフライ 2アウトOUT4番 柳田 悠岐 レフトフライ 1アウトOUT西2-1ソ3番 栗原 陵矢 ライトヒット ソフトバンク得点！ 西 2-1 ソ ランナー：1、2塁OUT2番 近藤 健