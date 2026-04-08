4月7日、東京の両国国技館で行われた専門学校『バンタン』の入学式に、お笑い芸人の粗品がサプライズ登場。SNSで話題となった。「音楽やクリエイティブ業界での活躍を夢見る約2300人の新入生と保護者の前で登壇した粗品さんは《今日の期待と希望に満ちた純度の高い自分の気持ちに救われる時が来ます》と挨拶。メディア業界について《パンチの効いた業界なんですよ、本当にどこも。かなり悪い意味でグロテスクな鬼畜な業界です