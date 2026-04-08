4月7日、歌手で女優の広末涼子が自身のInstagramを更新。近影を公開しその姿が話題となっている。広末といえば2025年4月、新東名高速で時速約185kmの追突事故を起こした。同乗者にケガを負わせたとして同年12月には、自動車運転処罰法違反の罪で罰金70万円の略式命令が下された。さらに、追突事故直後に搬送された病院で看護師にケガを負わせた傷害事件については同年4月、処分保留で釈放されている。事故以降Instagramの更