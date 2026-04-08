NTTドコモビジネスは4月8日、RTK（Real Time Kinematic）測位技術（衛星測位システムから取得した位置情報をベースに地上に敷設されている基準局からの補正情報を加えることで位置情報の精度を上げる技術）を活用した高精度位置測位サービス「Mobile GNSS」において、新たな付加価値を備えたアドバンスドモデルを提供開始することを発表した。新モデルとなるアドバンスドモデルは、センサーフュージョン（複数のセンサーから取得し