ボートレース浜名湖の「ルーキーシリーズ第８戦スカパー！・ＪＬＣ杯」が９日に開幕する。中野希一（２６＝埼玉）が前検のエンジン抽選で手にした７号機は、事前に行われた性能検査でワーストの航走時計６秒８４を記録。スタート特訓を終えて「他の人がどれだけ仕上げられていたのかも分からないし、比較対象がなかったのでよく分からなかった。スタートでブルが入るのが気になるくらいで他の足では特に気になるところはなか