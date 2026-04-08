名古屋市瑞穂区のマンションで火事があり、90代の女性がやけどをして重傷です。 【現場の画像】激しい黒煙… 名古屋のマンション火災で90代女性が重傷 瑞穂区 （岩月秀樹カメラマン）「火災現場上空です。一室から激しく黒煙と炎が上がっています」 きょう午前11時ごろ、名古屋市瑞穂区豊岡通の11階建てマンションで火事がありました。 警察や消防によりますと「建物6階から黒煙が出ている」と目撃者から通報があり、消防車な