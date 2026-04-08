エリザベス女王の夫である故フィリップ殿下は、生前メーガン妃の王室との関わり方に憤慨していたという。英紙ミラーが８日、報じた。王室に入ることには大きな責任が伴うことは周知の事実であり、現代の王族の中で、フィリップ殿下ほどこの精神を理解していた人物はいないとされる。１９４７年にエリザベス女王と結婚し、エディンバラ公となる以前、フィリップ殿下は王室に入るために、出生時の国籍（ギリシャとデンマーク）、