DeltaXが運営する塾選びサービス『塾選』は、「奨学金の返済期間」についての調査を実施。調査期間は、2025年12月、奨学金を利用している20代100名を対象に行われた。出典「塾選ジャーナル調べ:『奨学金』に関する実態調査」奨学金について考える際、「進学するために他に選択肢がないから」という理由で借りる選択をするケースが多いだろう。しかし、実際に若者たちが直面しているのは、卒業後から始まり、十数年にわたって続く「