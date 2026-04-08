INIが、4月22日にリリースする8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」のMVを公開した。今作は、“Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動 -”をコンセプトに、「”今“を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今“を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」という想いが込められた作品になっており、タイトル曲の「All 4 U」は、メンバー・池粼理人が作詞に参加している。不安定な今の自分自身を