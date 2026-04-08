「ホロライブ」所属のVTuber・戌神ころねさんが、8日までに自身のチャンネルを更新。雑談の中でホロメンたちの掃除事情が明らかになり話題になっている。【動画】パソコンにも掃除が必要なことに驚くころねさん（8：24ごろ）7日に行われた配信『【お知らせもある】急な雑談』で、パソコンの不調を話したころねさんは、リスナーからの「パソコン掃除してる？」という質問に「今のパソコンは使い始めて2、3年くらい」「ころねの