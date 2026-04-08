ハイアール ジャパン セールスは、置き場所を選ばず省スペースで設置が可能な衣類乾燥機「OKERU（オケル）」（JZ-K40A）を2026年4月22日より発売します。カラーはホワイトとブラックの2色。実売予想価格は4万4000円前後（税込）。 「OKERU」（ホワイト） 記事のポイント 奥行が50cm以下という省スペース設計の衣類乾燥機。排水ホースの設置が不要な排気式なので、賃貸住宅などでも手軽に使用できます。これまで衣類乾燥