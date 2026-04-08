スピラ・スピカが、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』のエンディングテーマである「ちゅーんあっぷ☆」を収録した11thシングル「ちゅーんあっぷ☆」を6月3日に発売することを発表した。あわせて、CDジャケット写真や収録内容も公開された。『黒猫と魔女の教室』は、「マガジンポケット(講談社)」にて2022年3月16日より連載中の作品。魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法