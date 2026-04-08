香港ジョッキークラブは４月８日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）のＧ１・３レースの出走メンバーを発表した。１９連勝中の世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が出走するチェアマンズスプリントプライズにはサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が挑む。世界歴代最高の獲得賞金５１億円超を誇るロマンチ