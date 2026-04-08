菅田将暉が、2026年1月に行った東京ガーデンシアターでの約1年半ぶりのワンマンライブ＜菅田将暉 LIVE 2026＞の模様をU-NEXTにて独占配信することを発表した。本ライブは、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」、「虹」、「まちがいさがし」などのヒット曲を織り交ぜた全17曲で構成されており、信頼のおけるバンドメンバーと作り上げたこのライブでしか見られない特別なライブアレンジが