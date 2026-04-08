セレクト当歳セールで５億２０００万円がついたサガルマータ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父コントレイル）は次戦の青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）で横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝と新たにコンビを組む。ファルコンＳで重賞２勝目を挙げたダイヤモンドノットは来週にも帰厩し、ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。鞍上は引き続き、川田将雅騎