◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）２位阪神と０・５ゲーム差で首位攻防戦を繰り広げているヤクルトが初回に先制に成功した。先頭の長岡がルーカスの４球目をとらえ左前にはじき返すと、捕球動作に入っていた左翼手・福島の手前でワンバウンド。処理に戸惑っている間に三塁に駆け込んだ。無死三塁の好機で続くサンタナが右翼に打ちあげ、タッチアップ成功と思われたが右翼手・森下の好返球に阻まれ長岡は三