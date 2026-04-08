Myukが、3月29日に東京・Zepp Diver City Tokyoにて、キャリア史上代最規模となる東名阪ライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞のファイナル公演をを開催した。あわせて、追加公演＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026〜Extra Edition〜＞の兵庫・宮城・神奈川でのライブも決定した。中学生の頃からアコースティックギターの弾き語りを基調にしたシンガーソングライターとして活動してきた“熊川みゆ”は、2020年に