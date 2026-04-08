◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手が、初回に先制点を献上した。先頭打者の長岡に１４６キロ直球を左前へ運ばれた。福島が落下地点に飛び込んだが捕球できず、後逸した打球を追いかける間に三塁まで進まれた（記録は三塁打）。１死後、古賀の左犠飛で先制点を献上した。