気づけば5年同じボブ……そんなマンネリを抱えた大人世代におすすめしたいのが「シャレ見えボブ」。レイヤーカットやカラーで軽やかさプラスすることで、ぐっと洗練された印象になりそうです。今回は、40・50代がお手本にしたいボブヘアをピックアップ。この春は印象チェンジで大人の魅力を引き出してみて。 乾かすだけでおしゃれな外ハネボブ 首元で自然に外ハネするボブ。トップを長めに残していることで