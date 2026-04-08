メ～テレ（名古屋テレビ） 地球の未来を変えるため愛知県が着目したのは、「牛のげっぷ」。県独自の研究を進めるうえで欠かせないものがお披露目されました。 車を入念に洗浄し、防護服に身を包み…厳重な管理の先にたどり着いたのは、愛知県の農業総合試験場。 ここで行われたのが「牛のげっぷを測る装置」の完成お披露目会です。 でもいったいなぜ、げっぷを測定する必要があるのでしょうか？ 「畜産メタン