ＦＣ町田ゼルビアは「三輪緑山ベースグラウンド開放デー」を実施することを８日までに発表した。同イベントは１８日午後２時３０分から午後４時３０分に開催。事前申し込み不要、参加費無料で、気軽に足を運びやすい条件に設定されている。開場直後は、来場者みんなで参加する「ゼルビア体操」を実施。その後、広大なグラウンドをサッカーや話題のフィンランド発祥のアウトドアスポーツ・モルックなどで遊べる「オンザピッチ