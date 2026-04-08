◆パ・リーグソフトバンク―西武（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が初回にソロを浴び、先制を許した。テンポよく２死を奪ったが、西武のドラフト１位・小島大河を迎えるとカウント２―２から直球を捉えられた。右翼スタンドに着弾するソロ。１日の楽天戦（楽天モバイル）では６回３安打無失点だったが、今季初被弾で来日初失点となった。