リアリティーショー出身のガールズグループ・KATSEYEのマノンが、活動休止発表以来初めてファンに直接近況報告をした。「心身の健康」に専念するため活動を休止しているマノンが、「幸せで健康」であるというメッセージでファンを安心させた。 【写真】「心身の健康」に専念するため活動休止を発表したマノン Weverseに投稿されたメッセージでマノンはこうつづっているという。「私への