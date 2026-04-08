法政大学4年生MF根津元輝今月、いよいよ全国各地で開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ1部から。今季、3年ぶりの1部復帰を果たした法政大は昨年1部・2位の国士舘大と開幕戦を戦って1-2で敗れたが