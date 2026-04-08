クラウドファンディングで購入した災害派遣医療チーム「DMAT」の新しい車両が8日、静岡市立静岡病院でお披露目されました。8日、お披露目された静岡市立静岡病院の災害派遣医療チーム「DMAT」の新車両。新しい車両は、おととし2024年1月に発生した能登半島地震の被災地で活動した経験を踏まえ、道路状況の悪い場所にも行けるオフロード対応車です。静岡病院は、2025年にクラウドファンディングを実施したところ