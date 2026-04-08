コンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きした疑いで逮捕された元タレントの坂口杏里さんが不起訴になりました。元タレントの坂口杏里さんは3月17日、東京・八王子市のコンビニで約300円のサンドイッチ1個を盗んだ疑いで現行犯逮捕されました。東京地検立川支部は坂口さんについて、8日付けで不起訴処分としました。処分の理由について「諸般の事情を考慮し、慎重に検討した結果、不起訴処分とした」としています。