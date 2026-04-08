2027年に創業140年を迎える豆腐店「栃木家」。多くの常連客に加え、最近では浅草観光に来た外国人客も訪れるという人気店ですが、5月から「焼き豆腐」や「浅草ゆば」など、いくつかの商品を10円から30円ほど値上げする予定だといいます。最大の要因は、豆腐を入れる容器やフィルムの仕入れ値にありました。原材料となるナフサの調達が進まないことを理由に、業者から次々と値上げを通告されているのだといいます。栃木家・大宮敦希