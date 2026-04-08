秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、皇室とゆかりのある生け花展を鑑賞されました。今回ご覧になった「山村御流いけばな展」は、皇室にゆかりの深い奈良の円照寺の住職が家元を務める流派の展覧会です。東日本大震災の被災地で、7日に天皇ご一家が訪問された福島・浪江町の伝統工芸「大堀相馬焼」の花器を使った作品も展示されており、復興への願いが込められているとの説明を受けられました。紀子さまは「忘れないようにご覧い