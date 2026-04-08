フォーシーズンズホテル京都は、3階「ザ・ラウンジ＆バー」を「SEY」へ名称変更して4月1日にリブランドオープンした。コンセプトは居酒屋。カクテルは京都の風土をテーマに全5種類用意した。「FSK75」は京都・大原の赤紫蘇を使いバラを型取ったシャーベットに日本酒スパークリングを注いで仕上げる、六ジンがベースのカクテル。「The Monaka」は和菓子の最中から着想を得て、白ウォッカに京丹後の木下酒造の日本酒を合わせ、桜香る