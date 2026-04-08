世界各国で現在、ワールドカップに向けた新たな代表ユニホームが発表されている。ブラジルも例外ではなく、新ユニホームを披露した。だが今回、そのセカンド・ユニホームがちょっとした物議を呼んでいる。 ブラジルの伝統的なファースト・ユニホームは、あの有名なカナリア色だ。「カナリーニョ（カナリア色）」、もしくは襟の緑と合わせて「ヴェルデ・オロ（緑と黄金）」と呼ばれる。この色が定番となったのは1954年から