真新しいランドセルを背負って元気に登校しました。春本番を迎え、各地でサクラが満開となるなか、新潟市の小学校で入学式が開かれ、新1年生が学校生活をスタートさせました。 新潟市立上所小学校にはこの春、109人が入学。新1年生は緊張した表情で入場し、在校生らに拍手で出迎えられました。 ■上所小学校 三條貴之校長 「ご入学おめでとうございます。」 ■新入生 「ありがとうございます。」 入学式の