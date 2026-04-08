県消防学校でも入校式が行われ、60人の入校生が半年後の現場配属に向けて決意を新たにしました。 県消防学校に入校したのは、県内10の消防局や消防本部に採用された18～28歳までの60人です。 式では、飛永 琢也校長が「消防職員として住民に頼られる人に成長してほしい」と激励。 入校生を代表して、吉野 光貴さんが誓いの言葉を述べました。 （県央地域広域市町村圏組合消防本部 吉野 光貴さん） 「消防職員とし