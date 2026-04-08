知事選で遅れていた石川県の定期人事異動が8日発令され、新体制が発足しました。山野之義知事は「新しいことに挑戦してほしい」と述べ、積極的に現場に出るよう訓示しました。山野知事「よろしくお願いします」石川県の定期人事異動は知事選のため例年より1週間遅れて発令され、8日付で異動した課長級以上の職員に辞令が交付されました。山野知事は、職員およそ150人を前に「新しいことに挑戦し、幹部職員こそ現場に出ることを心が