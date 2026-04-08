ギャルモデルのるみなさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学校の卒業式で見せた派手な姿から一転、中学校の入学式では“黒髪すっぴん”姿に変身しました。【写真】小学生ギャルのビフォーアフター「私はこっちの方が好み！！」るみなさんは「あの炎上卒業式から約20日後…今日は入学式でした黒髪すっぴんにしたら30代のお母さん感なくなった？勉強もギャルも両立して頑張ります」とつづり、2枚の写真を投稿。中学校の