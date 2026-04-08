言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！パッと見ただけでは結びつきにくい3つの言葉ですが、ある共通の響きを見つけると、一気に言葉がつながる快感を味わえます。今回は、東北地方になじみのある地名や、世界中で愛されているあのフレーズが登場。あなたのひらめき力で、制限時間1分以内のクリアを目指してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。