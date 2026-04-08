「楽天−日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク）７日の日本ハム戦（楽天）で右ふくらはぎをつって途中降板した前田健が登録抹消された。球団は「来週は登板しないことになったため抹消。今後は回復の具合を見て判断する」と説明した。この日は全体練習には合流せず、室内で個別で調整。病院には行っておらず、次回登板は状態を見ながら決める。