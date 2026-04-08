ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の定番商品をリニューアルし、4月24日から、全国のショコリキサー取扱店で販売する。さらに、すべてのショコリキサーのレギュラーサイズのカップを、クラッキングチョコレートカップに変更できるオプションもスタートする。今年で21年目を迎えるゴディバの「ショコリキサー」。贅沢な味わいはそのままに、定番4種類をリニューアルする。そのすべてに、カカオの産地に