消費税減税を議論する社会保障国民会議の実務者会議が8日、レジのシステム改修を担う事業者に課題を聞き取った結果、税率変更の準備に「1年程度を要する」との意見が出た。自民党の小野寺五典税制調査会長が終了後に明らかにした。