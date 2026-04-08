「ＤｅＮＡ−中日」（８日、横浜スタジアム）アイドルグループ・ＡＫＢ４８の千葉恵里が、セレモニアルピッチを務めた。横浜市出身で、昨季６月に続き２年連続での大役。髪をツインテールに結び、球団のオフィシャルファンクラブ「ＢｌｕｅＭａｔｅｓ」限定の「ＣＲＡＺＹユニホーム」に白いミニスカートを合わせてキュートに登場した。ワンバウンド投球だった昨季は「今度はノーバンでリベンジしたい」と話しており、「