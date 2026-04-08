いい睡眠をとるにはどうすればいいのか。身近にある「コーヒー・タバコ・アルコール」が知らないうちに睡眠を蝕んでいる恐れがあるという。睡眠科学者のメライン・ファンデラールさんの著書『熟睡力』（新潮社）からお送りする――。（第2回）※本稿は、メライン・ファンデラール（著）、國森由美子（訳）『熟睡力』（新潮社）の一部を再編集したものです。■睡眠中、本人が気づかない「覚醒」が起きているコーヒーの木は人類発祥