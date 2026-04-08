2026年3月21日・22日に、VTuberグループ「ぶいすぽっ！」主催のeスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」が東京・有明アリーナにて開催された。競技タイトルは「VALORANT」、「League of Legends(LoL)」、「STREET FIGHTER 6(スト6)」の3種目で、各タイトルの強豪たちをライバルチームとして招き、ぶいすぽっ！選抜チームが彼らに挑戦。25人のぶいすぽっ！メンバーが参加する大舞台だ。 ぶいすぽっ！のファンが現