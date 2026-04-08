NHKラジオ『マイあさ！』や『Nラジ』などにレギュラー出演し、“美人すぎる気象予報士”として知られる吉井明子（45）。落ち着いた語り口に定評がある一方、SNSで披露するグラマラスなスタイルにも注目が集まっている。4月2日、吉井はInstagramで、胸下で色が切り替わった桜色のニットワンピース姿を披露。ボディラインが際立つ一枚で、バストの存在感が強調されたショットとなっており、大きな反響を呼んだ。さらに翌3日には、同