頂点を知るレジェンドが、次世代の扉を開く“鍵”を世界に解き放った。4月8日、新ボーイズグループ「KEYVITUP」が、1st EP『KEYVITUP』とともに鮮烈なデビューを飾った。【画像】「KEYVITUP」の日本人メンバーテファン、ヒョンミン、セナ、ジェイン、ルキアの5人で構成されたKEYVITUPは、2023年にジェジュンが設立したiNCODEが満を持して送り出す、初のボーイズグループ。グループ名には「鍵（Key）」「活力・生命力（Vital）」「