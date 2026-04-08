危険なドリフト走行。去年4月、名古屋港の公道を走った疑いで、男3人が逮捕されました。 【写真を見る】深夜に火花を散らして…名古屋港金城ふ頭でドリフト走行疑い 20～30代の男3人逮捕 車はナンバープレート隠した状態 深夜、大きなエンジン音や火花を散らして走りまわる車。道路交通法違反などの疑いで8日に逮捕されたのは、愛知県一宮市のアルバイト 田島裕太容疑者27歳ら20代から30代の男3人です。 ナン