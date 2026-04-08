LE SSERAFIMのカズハが、洗練されたビジュアルで渋谷の街を圧倒した。カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】カズハ、渋谷に降臨「見慣れた街に女神が…」公開された写真には、東京・渋谷の街を歩くカズハの姿が収められている。ブラックの無地トップスにデニムを合わせたシンプルなコーディネートながら、抜群のスタイルと隠しきれないオーラで視線を独占した。投稿を見たファンからは「モ